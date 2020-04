Gestantes com acompanhante não terão direito a visitas na Evangelina Rosa

A pandemia de Covid-19 tem feito com que órgãos de Saúde do mundo todo adotem medidas de proteção para evitar a disseminação do vírus. No Piauí, a preocupação se estende ainda para pacientes e servidores da maior maternidade de referência em alta complexidade do Estado, a Maternidade Dona Evangelina Rosa (MDER).

Dentre as principais recomendações está a suspensão de acompanhante das gestantes nos centros de parto normal, obstétrico e cirúrgico. O diretor geral da MDER, Francisco Macêdo, destaca que essas medidas visam evitar a chegada do vírus na maternidade.

“Tomamos essa medida importante de suspensão da visita na maternidade, pois reduzindo a quantidade de visitas, reduz também o aglomerado de pessoas dentro da maternidade. A recomendação para visitas e acompanhantes é de que as pacientes de UTI materna terão direito a um visitante por dia. As pacientes com acompanhante não terão direito a visitas”, fala.

Também ficam suspensos, por 15 dias, os procedimentos eletivos ambulatoriais e hospitalares do Instituto de Perinatalogia Social do Piauí (IPS), sendo mantidos os serviços de imunização (vacina) e as ultrassonografias.



A maternidade está estruturada para receber possíveis casos de gestantes, puérperas e bebês com Covid-19 que, por ventura, necessitem de cuidados médicos hospitalares, e funcionará como retaguarda para casos suspeitos da doença.

“Desde o dia 1º de abril estamos atendendo os pacientes com sintomas de Covid-19 em um estande montado em frente à Maternidade, para que, com uma equipe formada, possamos atender todas aquelas pacientes grávidas, no sentido de detectarmos precocemente o vírus e encaminhá-las para onde necessário for. Colocaremos ainda uma ambulância à disposição para que aqueles pacientes de baixo risco sejam encaminhados para outros serviços e os pacientes que precisem adentrar na maternidade sejam encaminhados para paramentação, como exames e internação”, explica o diretor geral da maternidade.

Francisco Macêdo comenta ainda que, com as medidas emergenciais, os leitos do Centro de Parto Normal (CPN) serão retaguarda para casos suspeitos de parturientes com previsão de parto normal; a enfermaria 24 da ala “E” será retaguarda para puérperas.

“Quero ainda lembrar que a Maternidade, única do Estado no atendimento das gestantes de alto risco, até o momento não registrou casos de coronavírus, mas, seguindo as recomendações do Ministério da Saúde, Secretaria de Estado da Saúde e do Governo do Estado, esperamos conter a chegada do Covid-19 às dependências da maternidade”, frisa.

O diretor geral reforça que as pacientes que chegarem à Maternidade, inclusive de outras cidades, passarão por exames específicos, seja de ultrassonografia e exames laboratoriais, além do Covid-19, sendo encaminhadas para os setores específicos dependendo da gravidade.

