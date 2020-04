Gestante que contraiu coronavírus está internada na UTI em Teresina

Uma gestante da zona rural do município de Palmeirais, Norte do Piauí, foi infectada pelo novocoronavírus e está internada numa Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na Maternidade Dona Evangelina Rosa, em Teresina. O quadro clínico da mulher é estável.

Segundo o prefeito de Palmeirais Reginaldo Junior, na última quinta-feira (23) a paciente deu entrada com sintomas da Covid-19 no hospital local. Logo seguida foi transferida para Teresina por se tratar de um caso de gravidez. A mulher foi submetida a uma cesárea para a retirada do bebê.

“É com muita preocupação que comunico o primeiro caso de Covid-19 em Palmeirais. Trata-se de uma paciente grávida, moradora da zona Rural”, comunicou o prefeito em uma rede social. “A paciente deu entrada no nosso hospital na quinta-feira (23), quando foi encaminhada à Maternidade Dona Evangelina Rosa, em Teresina, por se tratar de um caso com gravidez. Ela está internada na UTI, em uma ala exclusiva para pacientes com Covid e foi submetida a uma cesárea. O bebê nasceu bem e segue acompanhamento”, disse.

O município de Palmeirais tem cinco casos que testaram negativo para o novo coronvírus. O prefeito apelou para que a população cumpra as recomendações do isolamento social e uso de máscara. “Temos 5 casos descartados pelos testes rápidos aplicados no nosso município, mas Agora é hora de reforçar os cuidados”, firmou.

Números

O Piauí possui 420 casos confirmados da Covid-19 e 22 óbitos. Por outro lado, 4249 casos descartados e 121 altas médicas. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), o coronavírus está presente em 50 municípios do estado.

Otávio Neto