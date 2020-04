A Petrobras vem realizando ajustes constantes no preço do gás de cozinha. Porém a população ainda não sentiu diferença no bolso. O Presidente do sindicato dos revendedores de GLP, Valtercides Filho afirma que essa redução já chegou a 21% só em 2020.

"Redução da Petrobras foi da refinaria para distribuidoras ainda não chegou nos revendedores. A população está ligando pedindo a redução, e não tem como as revendedoras repassar", explica Valtecides.



Gás de cozinha não tem preço reduzido mesmo com queda de 21%. Arquivo O Dia



O presidente lembra que não houve aumento no valor do gás de cozinha no Piauí, o preço varia de R$65,00 a R$ 75,00. Essa diferença se dá por que o valor cobrado pelas revendedoras é livre por lei.

Além disso, Valtecides destaca que no Piauí ainda não há necessidade de estocar gás de cozinha por causa da pandemia, e nem mesmo houve aumento no número de vendas de GLP.

Sandy Swamy