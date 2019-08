Ao participar de sessão solene na Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi) nesta segunda-feira (12), pelos 29 anos da Fundação Nacional da Saúde (Funasa), o presidente do órgão federal, Ronaldo Nogueira, anunciou a conclusão de obras de saneamento em andamento no estado.

O gestor afirmou que a Funasa contempla atualmente 90% dos municípios do estado, com ações que visam melhorar os serviços de saneamento e abastecimento de água de qualidade prestados à população. “Somente no primeiro semestre deste ano, a Funasa entregou mais de 18 obras aos piauienses e a previsão é de que mais de 35 obras serão entregues até o final do ano”, declarou.

Funasa anuncia conclusão de 35 obras até o fim do ano . (Foto: Elias Fontenele/O DIA)



A expectativa de Nogueira é que os investimentos do órgão possam totalizar cerca de R$ 828 milhões nos próximos meses. “A orientação do presidente Jair Bolsonaro e do ministro Henrique Mandetta é que a Funasa dê uma atenção especial para o estado do Piauí, e isso tem ocorrido”, frisou o presidente.

A nível de Brasil, Nogueira assinalou que, apesar do número reduzido de funcionários, a Funasa conta com o esforço redobrado dos seus servidores para implementação das ações do órgão, e agradeceu a homenagem proposta pelo deputado estadual Henrique Pires (MDB), ex-presidente nacional do órgão.

“A Funasa tem hoje em torno de 316 instrumentos em vigor, e destes, 187 de obras que estão em execução. A previsão de investimentos desses instrumentos ultrapassa a casa dos R$ 240 milhões”, informou o gestor federal.

