Fugitivo da Polícia por roubo de R$ 100 mil em ouro é preso em Altos

Um homem de 19 anos, identificado pelas iniciais W.I.B.S, foi preso pela Polícia Civil de Altos na tarde desta terça-feira (28). Fugitivo da Polícia por roubo de R$ 100 mil em ouro, na cidade de Alto Longá, estava em um carro quando foi abordado. Junto com ele foi apreendida uma arma de fogo e quatro munições.



Segundo informações do Policial Civil, Henrique Araújo, durante a perseguição, o fugitivo destruiu o celular para tentar apagar provas.





Foto: Jailson Soares

“Inicialmente, cumprimos a prisão preventiva, mas durante a revista do veículo encontramos uma arma e quatro munições. Ele resistiu no momento da prisão. Contra ele, pesam as acusações de roubo e de tráfico de drogas”, explicou o policial.

O fugitivo foi encaminhado à Central de Flagrantes.

