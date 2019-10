Frota de ônibus será reduzida em 50% no Dia de Finados

Por conta do feriado do Dia de Finados, neste sábado (2), a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans) fará uma redução de 50% da frota de ônibus que circula na cidade, permanecendo em funcionamento apenas a que corresponde aos dias de domingo.





Foto: Strans

De acordo com o gerente de Planejamento da Strans, Denilson Guerra, a redução sempre ocorre. “Como sempre há um menor número de usuários do transporte público nos feriados e finais de semana, diminuímos a frota pelos dois motivos neste Dia de Finados”, explica.

Denilson alerta para que, na ocasião, as pessoas observem os painéis da Operação Hora Certa com os horários das partidas, que devem também ser respeitados pelas empresas de ônibus. “Todos devem se organizar para evitar maiores transtornos. Essa redução faz parte do nosso trabalho e os consórcios que não respeitarem as ordens de serviço serão notificados”, acrescenta.

Jornal O Dia