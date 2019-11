Frota de ônibus será reduzida durante o feriado de Proclamação da República

A frota de ônibus da cidade sofrerá uma redução nas linhas nesta sexta-feira (15) devido ao feriado da Proclamação da República, seguindo, nos seus turnos, o padrão dos finais de semana. Pela manhã, funcionará como aos sábados e pela tarde, como aos domingos.



A decisão da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans) foi tomada em virtude do menor número de usuários nessas datas, o que diminui a demanda. Porém, o gerente de Planejamento, Denilson Guerra, explica que a redução será mínima, já que algumas lojas comerciais irão funcionar.

“Como o comércio vai funcionar parcialmente, nós decidimos por dividir o número de linhas circulando por turno. De manhã, o movimento é um pouco maior. Porém, à tarde, há uma redução significativa”, comenta o gestor.



Aeroporto de Teresina terá alta de 31,4% na movimentação durante o feriado

O Aeroporto de Teresina/Senador Petrônio Portella (PI) deve receber mais de 20,8 mil passageiros durante o feriado da Proclamação da República, entre os dias 13 e 18 de novembro. A estimativa é 31,4% superior à movimentação registrada no mesmo feriado de 2018. O número de aeronaves que passarão pelo terminal também deve crescer. São esperadas 142 operações de pousos e decolagens, 14 a mais que as 128 registradas no feriado do ano passado.



Para garantir a fluidez nas operações e no funcionamento de toda infraestrutura aeroportuária durante o feriadão, uma série de ações foi adotada para atender ao aumento do fluxo de passageiros e manter o conforto e a segurança dos usuários. Equipes de segurança, operações e de manutenção foram reforçadas por meio de remanejamento das escalas de trabalho; os “amarelinhos”, funcionários de colete amarelo da Infraero com a frase “Posso Ajudar/May I Help You?” estarão preparados para tirar dúvidas e orientar os viajantes.

Com capacidade para receber 3,5 milhões de passageiros por ano, o aeroporto registra uma média diária de aproximadamente 3,2 mil viajantes. Atualmente, são 90 operações regulares semanais de três companhias aéreas - Azul, Gol, Latam. As rotas interligam Teresina a diversos destinos brasileiros, como São Luís (MA), Fortaleza (CE), Guarulhos e Campinas (SP), Brasília (DF), Recife (PE), além das conexões.

