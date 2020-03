Reunidos na manhã de hoje (17), representantes da Strans (Superintendência de Transporte e Trânsito de Teresina), do Setut e do Sintetro (Sindicato dos Trabalhadores das Empresas de Transporte Público) decidiram reduzir em 30% a frota de ônibus que circula em Teresina a partir de amanhã (18).



As entidades alegam que não há necessidade de manter a totalidade da frota nas ruas porque a quantidade de usuários reduzirá drasticamente nos próximos dias em razão da suspensão das aulas das escolas públicas, bem como das universidades. Em conversa com o Portal O Dia, o presidente do Sintetro, Fernando Feijão esclareceu:



Frota de ônibus de Teresina reduzirá 30% a partir de amanhã - Foto: O Dia

“Essa redução deve durar até a próxima terça-feira quando a Strans vai se reunir de novo conosco para decidir como vai ser feito. O fato é que por causa da demanda das escolas que diminuiu, não se viu a necessidade de manter o funcionamento do transporte público como ele em um dia útil. Então por isso a partir de amanhã circulam a mesma quantidade de ônibus de um sábado, por exemplo”, disse.

Hoje, a frota de ônibus de Teresina conta com cerca de 400 veículos. Coma redução em 30% da quantidade de carros nas ruas, devem circular nos próximos dias cerca de 280 ônibus.

Maria Clara Estrêla