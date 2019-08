Fórum traz ufólogos internacionais para Teresina esta semana

Casos atuais e bases sólidas que evidenciam a vida extraterrestre serão temas do 1º Fórum Internacional de Ufologia e Espiritualidade do Piauí, que acontece neste fim de semana no Teatro 4 de Setembro. As inscrições para o evento seguem até o dia 22, mas as vagas são limitadas.

Entre os conferencistas confirmados está o ufólogo Gary King, de Londres, na Inglaterra. Especialista em agroglifos, que são os complexos desenhos que aparecem em plantações e áreas de campo, Gary promete desmistificar as crenças de que estas formações são feitas por humanos. “Estudo agroglifos há mais de 22 anos, tanto na Inglaterra como no mundo inteiro, e vou mostrar que não é possível que eles sejam feitos por humanos”, adianta.

Já o pernambucano Alexandre Lauzid vai abordar os três maiores casos da ufologia brasileira com participação militar: a Operação Prato, a Noite Oficial dos Óvnis e o Caso Varginha. “O Nordeste brasileiro é um celeiro de ocorrências, inclusive com registros oficiais que podem ser acessados por qualquer pessoa no site do arquivo nacional”, revela.

A médica Mônica de Medeiros (SP), que canaliza a extraterrestre Shellyana há 15 anos, também está entre os conferencistas, assim como o paraguaio Ronald Maidana, Margarete Áquila (SP) e o professor Antônio Carlos Miranda (PE). As inscrições para o evento estão sendo feitas exclusivamente através do site http://ufopiaui.com.br/, onde também está a programação oficial do evento.

Da Redação