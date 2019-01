Fornecedor e traficantes de drogas são presos no Sul do Piauí

Três pessoas foram presas por tráfico de drogas em Bom Jesus, município localizado na região Sul do Piauí. De acordo com a Polícia Civil, Wilson Alves Bezerra e Anísia Alves Rabêlo foram presos em flagrante ao vender o entorpecente no mercado público de Bom Jesus. A terceira pessoa, identificada como Wilson dos Santos Araújo, vulgo “Galo Cego”, seria o fornecedor da droga.

Segundo a Polícia Civil, Wilson Bezerra e Anísia Alves são casados e já tinham passagem por tráfico de drogas. Com eles, foram encontrados papel alumínio, cachimbos, isqueiros e pedras de crack.



Wilson Santos, Wilson Bezerra e Anísia Alves. Foto: Reprodução/Polícia Civil

Com base nas investigações da Polícia Civil, o fornecedor das drogas sabia do vicio do casal e por isso os contratou para também vender o entorpecente. Após a prisão, Wilson e Anísia contaram a polícia quem era e onde estava o fornecedor da droga.

Wilson Santos foi preso no momento em que foi “reabastecer” uma das bocas de fumo no município. Na residência dele foram apreendidos dois notebooks, pedras de crack, papel filme, pinos destinados ao armazenamento de cocaína, além de R$ 800,00 (oitocentos reais).

Adriana MagalhãesGeici Mello