Folião que teve uma relação sexual desprotegida deve ficar atento às ISTs

O carnaval é momento de diversão, descontração, azaração e beijo na boca. Nessa época do ano é comum paquerar e até ficar com pessoas que mal conhecemos, e é aí que mora o perigo. Ao não conhecer o parceiro, estamos sujeito a alguns riscos, como contrair uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST). Se isso aconteceu, fique atento às recomendações do que fazer para evitar uma IST pós-carnaval.

Segundo Alana Niége, coordenadora municipal de IST e Aids da Fundação Municipal de Saúde (FMS) o folião que teve uma relação sexual desprotegida pode ter sido exposto, não somente a uma infecção sexualmente transmissível, mas também a uma gravidez indesejada. Mas é preciso ficar de olho no tempo de ação de cada método.

“Se a pessoa teve uma relação sexual desprotegida, ela pode procurar tanto a pílula do dia seguinte, como evitar a gravidez, e que deve ser tomada até 72 horas, como também pode procurar a Profilaxia Pós-Exposição (PEP), que também é até 72 horas, mas o ideal é que seja feita até as duas primeiras horas, e só protege contra o HIV”, comenta.



Alana Niége alerta para as providências a serem tomadas, caso a caso - Foto: Assis Fernandes/O Dia



Além disso, se a pessoa teve uma relação sexual desprotegida, é possível fazer um teste rápido para detectar HIV, sífilis e outras IST’s. Nesse caso, a recomendação é que o teste seja feito 30 dias após a relação sexual. Já para Hepatite B e C, o teste deve ser feito com 60 dias ou mais. “Esse é o tempo da janela imunológica, ou seja, o tempo necessário para que algumas dessas infecções sejam detectadas no exame”, explica Alana Niége.

A coordenadora de IST/Aids lembra que, em caso de suspeita de gravidez, o teste rápido pode ser feito nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Vale lembrar que o temo de fecundação não é baseado após a relação sexual desprotegida, mas sim de acordo com o tempo de evolução de cada mulher.

“O atraso menstrual é o parâmetro para avaliar uma possível gravidez, que vai de 7 a 14 dias, então a pessoa pode procurar a UBS para fazer o teste rápido gratuito. Em farmácias é possível comprar testes rápidos de gravidez com tempo de espera menor, de 05 a 10 dia de atraso, ou até de sangue, o Beta HCG, que pode ser feito após 10 dias da fecundação”, disse a Alana Niége.

Isabela Lopes, do Jornal O Dia