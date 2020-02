Para quem vai aproveitar as praias ou os bloquinhos de rua no Carnaval, mais do que pensar na fantasia que irá vestir, deve redobrar a atenção com os cuidados com a pele. Ao ficar muito tempo exposto ao sol, além das conhecidas marquinhas, há risco de insolação ou até cânceres.

Por isso, cuidados básicos como hidratação e proteção solar são fundamentais, não somente por conta da estética, mas por uma questão de saúde. A atenção à pele facial, por exemplo, requer um cuidado especial, isso porque essa área é frequentemente acometida pelos cânceres de pele não melanoma, assim como outros problemas comuns do verão, como desidratação, insolação, queimaduras solares e aumento da incidência de micoses de pele.

Mitos

Recentemente, surgiram algumas dúvidas e mitos em relação aos benefícios do uso de protetor solar. Um deles apontava que o composto oxibenzona (presente nos protetores) seria tóxico e agressivo para a pele.

Porém, segundo a dermatologista Natalia Cymrot, “a oxibenzona ou benzofenona, que protege contra os raios UVB e UVA, tem sido evitada por alguns fabricantes, principalmente por ser mais alérgica. Mas o protetor solar protege contra o câncer de pele, sendo este um consenso entre os dermatologistas”, disse.



Folia: Exposição solar exige cuidados com a pele. Reprodução



Cymrot ressalta que a aplicação do produto precisa ser feita de forma correta, ou seja, deve ser passado 30 minutos antes da exposição solar e reaplicado a cada duas horas e na quantidade indicada pelo fabricante.

Outro mito em relação ao protetor solar é sobre o tipo de uso oral. Segundo a dermatologista, este tipo de produto ajuda na proteção, mas nunca deve ser usado isoladamente. Ainda de acordo com Cymrot, os protetores solares com cor são mais eficientes que os transparentes, pois “bloqueiam a luz visível, que também contribui para o escurecimento de manchas, como o melasma”, cita.

Alertas

Apesar de ser queridinho por muitos (há quem não resista a um bronze), o sol envelhece. Os raios UVA são os principais causadores da danificação da pele, já que, segundo a explicação da doutora, eles penetram mais profundamente na pele e afetam as fibras colágenas e elásticas, além de contribuírem também para o surgimento de câncer de pele.

Folhapress