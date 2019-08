FMS vacina crianças de seis meses a um ano de idade contra sarampo

Seguindo orientações do Ministério da Saúde anunciadas ontem (20), a Fundação Municipal de Saúde (FMS) passa a recomendar a vacinação contra o sarampo para todas as crianças com idade entre seis meses e menos de um ano (11 meses e 29 dias). Nessa faixa etária, será ofertada uma dose complementar, chamada de dose zero, como já acontece em campanhas como a de combate à poliomielite.

A partir desta quinta-feira (22), todas as crianças de seis meses a menores de um ano devem ser vacinadas contra o sarampo em todo o país. “Esta é uma medida para intensificar a vacinação nesse público-alvo, que é mais suscetível a casos graves e óbitos”, informa a diretora de Vigilância em Saúde da FMS, Amariles Borba. Segundo dados do Ministério da Saúde, o coeficiente de incidência de sarampo em bebês de até um ano no Brasil é de 38,28 casos para cada grupo de 100 mil, enquanto a média de todas as faixas etárias ficou em 4,12.



Foto: O Dia

A diretora esclarece no entanto que a chamada dose zero é um reforço que não substitui e não será considerada válida para fins do calendário nacional de vacinação da criança, que orienta a vacinação aos 12 e 15 meses de vida. “Assim, além dessa dose que está sendo aplicada agora, os profissionais de saúde devem agendar e orientar os pais ou responsáveis que a vacinação de rotina das crianças deve ser mantida, independentemente desta dose”, ressalta Amariles Borba.

O Calendário Nacional de Vacinação oferta a proteção contra o sarampo por meio da vacina tríplice viral, que também protege contra caxumba e rubéola. São duas doses para pessoas de 1 a 29 anos e uma dose para pessoas de 30 a 49 anos. Quem já está imunizado contra a doença não precisa receber a vacina novamente.

Casos

Entre 19 de maio e 10 de agosto deste ano, foram confirmados 1.680 casos de sarampo no Brasil, além de 7,5 mil casos em investigação. No período, de acordo com o ministério, não houve mortes confirmadas decorrentes da enfermidade.Após um surto envolvendo estados da Região Norte no início do ano, um novo surto foi registrado no estado de São Paulo, que concentra, atualmente, 1.662 casos em 74 municípios – 98,5% do total de casos. Em seguida aparecem Rio de Janeiro, com seis casos, e Pernambuco, com quatro.

No Piauí, foram registrados sete casos suspeitos que se encontram em investigação e um caso confirmado, de um bebê da cidade de Campo Grande do Piauí que contraiu a doença em uma viagem para São Paulo. Teresina até o momento não registra nenhum caso da doença.

Fundação Municipal de Saúde