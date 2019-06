FMS recebe mais 10 mil doses de vacina contra a gripe

A Prefeitura de Teresina informou ter recebido do Governo do Estado, nesta terça-feira (4), mais 10 mil doses de vacina contra a gripe, que irão abastecer 10 salas de vacinação espalhadas pela capital.

Quem tiver interesse em se imunizar contra a gripe pode se dirigir aos pontos de vacinação a partir desta quarta-feira, às 14 horas.

A Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza encerrou no dia 31 de maio e, por determinação do Ministério da Saúde, as doses da vacina que sobraram foram disponibilizadas para a população em geral a partir da segunda-feira, dia 3.

De acordo com a Fundação Municipal de Saúde, a procura foi tão grande que as doses remanescentes esgotaram em alguns dos pontos de vacinação ainda na segunda-feira.



Vacinação passa a ser disponibilizada para toda a população, mas há apenas 10 mil doses (Foto: Poliana Oliveira / O DIA)

“Devido à grande procura, o município não tinha mais doses na central de abastecimento [rede de frio municipal] quando recebeu a nova remessa”, afirma Amariles Borba, diretora de vigilância em saúde da FMS.



“A vacina é composta por vírus inativado, é segura, previne a doença e também complicações de saúde. Nesse momento, convocamos a todos que ainda não se vacinaram, principalmente as pessoas que fazem parte dos grupos prioritários, como crianças, gestantes e idosos, para que se dirijam a estes locais e garantam a sua imunização”, afirma o presidente da Fundação Municipal de Saúde (FMS), Charles Silveira.

Em Teresina, até o momento, já foram aplicadas 190.501 doses nos grupos prioritários, o que representa 77,93% da meta. Fazem parte dos grupos prioritários: crianças de 6 meses a 6 anos incompletos, idosos, gestantes, puérperas (mulheres que deram à luz há pouco tempo), trabalhadores da saúde, pessoas privadas de liberdade, professores e pessoas com doenças crônicas, além dos funcionários do sistema prisional, policiais civis, militares, bombeiros e membros das Forças Armadas.

A Influenza é uma doença respiratória infecciosa cuja origem é viral e que, se não tratada corretamente, pode levar ao óbito.

A transmissão ocorre por meio de secreções das vias respiratórias da pessoa contaminada ao falar, tossir, espirrar ou pelas mãos, que após contato com superfícies recém-contaminadas por secreções respiratórias pode levar o agente infeccioso direto a boca, olhos ou nariz.

Confira locais que receberão vacina contra influenza nesta quarta-feira (5):

Zona Norte

• Hospital da Primavera

• Hospital do Buenos Aires

• UBS Antônio Noronha Filho - Parque Brasil





Zona Leste

• Hospital do Satélite

• UBS Santa Isabel





Zona Sudeste

• Hospital do Dirceu

• UBS Renascença





Zona Sul

• UBS São Pedro



• Hospital do Promorar

• UBS Vila Irmã Dulce

Cícero Portela