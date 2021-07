FMS inclui estagiários da educação no grupo prioritário para vacina contra a Covid-19

A Fundação Municipal de Saúde (FMS) anunciou a inclusão dos estagiários da educação de Teresina no grupo prioritário da vacinação contra o novo coronavírus (Covid-19). O agendamento já estará disponível a partir das 18h desta terça-feira (15), no site http://vacinaja.fms.pmt.pi.gov.br/.

“Para ter acesso à vacina, o estagiário deve estar na ativa em uma instituição de ensino localizado em Teresina”, explica Emanuelle Dias, coordenadora da campanha de vacinação contra a Covid-19 em Teresina. Ela explica que ele deve acessar o site, selecionar o público “trabalhadores da educação”, subgrupo “estagiários”, inserir os dados solicitados e escolher local, data e hora da imunização.

No momento de receber sua dose, o estagiário deve apresentar os seguintes documentos: declaração da instituição de ensino onde ele está atuando, documento de identificação com foto e data de nascimento, CPF ou cartão do SUS e um comprovante de endereço.

Teresina já imunizou até o momento 21.492 trabalhadores da educação contra Covid-19. Para o presidente da FMS, Gilberto Albuquerque, a vacinação está avançando em Teresina conforme as determinações do Plano Nacional de Imunização. “Seguimos esse plano e Teresina tem conseguido vacinar novos grupos conforme recebimento das doses”, disse o gestor.

Com informações da FMS

