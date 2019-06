FMS abre teste seletivo para 334 vagas de contratação temporária

Começam amanhã, 26 de junho, as inscrições para o teste seletivo da Fundação Municipal de Saúde (FMS) de Teresina. Com 334 vagas para contratação temporária de profissionais da área administrativa e da saúde, a seleção visa promover a substituição de profissionais afastados do trabalho por motivos legais, em diversos estabelecimentos de saúde, conforme necessidade da administração. As inscrições seguem até 15 de julho de 2019.



Serão oferecidas 334 vagas para os níveis superior, médio e fundamental, assim distribuídas: 01 para nível básico, 130 para nível médio e 203 para nível superior, sendo 127 vagas para médicos e 76 para outros profissionais de nível superior. A remuneração vai de R$1.133,00 a R$ 17.821,47, conforme o cargo, que pode ser verificado no edital 01/2019 e que terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período.

O processo seletivo será executado sob responsabilidade da Universidade Estadual do Piauí (UESPI), por meio do Núcleo de Concursos e Promoção de Eventos (NUCEPE). Os interessados poderão se inscrever no site http://nucepe.uespi.br, e o valor das inscrições é de R$150,00 para o grupo funcional do nível superior – categoria médico e R$ 100,00 para os demais cargos do grupo funcional de nível superior; R$ 80,00 para o grupo funcional do nível médio e R$60,00 para o grupo funcional do nível básico.

A prova será escrita objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, com realização prevista para o dia 28 de julho de 2019.

De acordo com o presidente da FMS, Charles Silveira, o serviço de saúde é essencial, não podendo sofrer interrupção e o teste seletivo propiciará a continuidade desse serviço. “O teste seletivo é a via administrativa adequada para substituição temporária de servidores e os selecionados darão importante contribuição para o atendimento em saúde. Em 2019, estamos fortalecendo a rede e mudando os processos de trabalho para atender cada vez mais e melhor a população”.

Confira o edital

Da Redação