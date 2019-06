Fluxo de passageiros no Aeroporto de THE deve crescer 32,5% no feriado

O movimento de passageiros pelo terminal aeroportuário Senador Petrônio Portela, em Teresina, deve crescer em 32,5% durante o feriado prolongado de Corpus Christi, segundo as estimativas da Infraero. A previsão é de que entre os dias 19 e 24 de junho, passem pelo aeroporto da Capital 10.006 pessoas, quase 5 mil a mais que os 14.242 embarques e desembarques registrados no mesmo período do ano passado. A estimativa leva em conta a oferta de assentos pelas empresas aéreas.



O terminal aeroportuário de Teresina tem 51 anos de operação, possui capacidade para receber mais de 2 milhões de passageiros por ano e registra média diária de aproximadamente 3 mil viajantes. Atualmente, existem no aeroporto da capital piauiense 88 operações regulares semanais por três companhias aéreas. As rotas interligam Teresina a diversos destinos brasileiros, como Fortaleza, Guarulhos e Campinas, Brasília, Recife, Belém e Parnaíba.



Foto: Jailson Soares/O Dia

Para garantir a segurança e tranquilidade aos passageiros nos embarques e desembarques, a administradora do aeroporto de Teresina está tomando algumas medidas preventivas, tais como o reforço do quadro de limpeza, intensificação do monitoramento de equipamentos como elevadores, além de reforço nas equipes de segurança, operações e manutenção. O terminal contará ainda com funcionários especializados posicionados em locais estratégicos para melhorar a comunicação com os passageiros e tirar dúvidas quanto aos procedimentos de embarque e desembarque.

No Brasil

Em todo o Brasil, os 45 aeroportos administrados pela Infraero e com voos regulares devem receber durante o feriado prolongado 1,17 milhão de passageiros, entre embarques e desembarques. Neste período, são esperadas também 9.888 operações de pousos e decolagens de aeronaves nos terminais operados pela empresa.

Os dias de maior movimentação, de acordo com a Infraero, são a quarta-feira (19) e a próxima segunda-feira (24), com previsão de 261,5 mil embarques e desembarques em 2.098 operações de pousos e decolagens.

Maria Clara Estrêla