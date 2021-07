Floriano prorroga decreto com medidas contra a Covid-19; veja

A Prefeitura de Floriano prorrogou, nesta segunda-feira (21), as medidas de restrições contra a Covid-19. As regras valem até o dia 27 de junho.



Foto: Arquivo/Prefeitura de Floriano

A prefeitura informou que manteve as medidas tomadas pelo Governo do Piauí. Com o novo decreto, bares, restaurantes, trailers, lanchonetes, lojas de conveniência e depósitos de bebidas podem funcionar até às 23h.

O comércio em geral funciona até às 17h e o shopping de 12h às 22h. Mercearias, mercadinhos, mercados, supermercados, hipermercados, padarias e produtos alimentícios também podem funcionar até às 23h. O toque de recolher começa às 24h e vai até às 05h.

Administração pública

Os órgãos da Administração Pública funcionarão, preferencialmente, por modelo de teletrabalho, com o máximo 50% de servidores em atividade presencial, com exceção dos serviços de saúde, de segurança pública e daqueles considerados essenciais.

