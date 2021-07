Floriano: família sofre acidente grave e homem morre no local

No último domingo (11), por volta das 21h, Policiais Rodoviários Federais atenderam a um acidente de capotamento envolvendo um veículo Hyundai/HB20 na BR-343, em Floriano. O carro era conduzido por uma mulher de 46 anos que sofreu lesões graves. A vítima transportava como passageiros um homem de 47 anos que teve óbito no local, uma criança do sexo feminino de 04 anos que sofreu lesões graves e uma criança do sexo masculino de 10 anos que sofreu lesões leves.

Foto: Divulgação/SECOM PI

Inicialmente, foi verificado que a condutora possuía indícios de ingestão de bebida alcoólica. A Polícia Civil e o IML foram acionados para os procedimentos cabíveis. Todos os feridos foram socorridos pelo SAMU e levados ao Hospital Regional Tibério Nunes em Floriano. Os policiais continuam investigando o que causou o acidente.



