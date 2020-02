Fisioterapia foi a carreira do ensino superior, tirando as ocupações de licenciatura, que gerou mais postos de trabalho no estado da Piauí, em 2019, com 34 novas vagas criadas. Os dados vieram de um levantamento do Quero Bolsa , plataforma de bolsas de estudo e vagas no ensino superior, utilizando os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).





Fisioterapia foi a carreira que mais gerou postos de trabalho no PI em 2019 - Foto: O Dia



"Os dados do Caged mostram que, no Piauí, as carreiras ligadas à saúde apresentaram maior geração de postos de trabalho em 2019", explica Lucas Gomes, diretor de ensino superior do Quero Bolsa. "Além da maior facilidade de inserção no mercado, estes trabalhadores têm remunerações acima da média dos brasileiros. Isso explica também o crescimento da procura por estes cursos entre os ingressantes no ensino superior que nós temos acompanhado nos últimos anos".

Para chegar ao resultado, foi subtraído o número demissões do total de contratações, chegando assim o saldo. Isso significa que o novo funcionário não veio apenas para preencher a lacuna de um antigo e sim que um novo posto foi criado. Ao todo, foram criados 677 postos de trabalho com ensino superior no estado, em 2019. Confira a lista das profissões que mais geraram postos de trabalho no Piauí no ano passado:

Fisioterapeuta Geral

Saldo de contratações: 34;

Salário médio: R﹩ 1.775,39;

Curso: Fisioterapia ;

Preparador ou Preparadora Física

Saldo de contratações: 32;

Salário médio: R﹩ 910,57;

Curso: Educação Física ;

Orientador ou Orientadora Educacional

Saldo de contratações: 26;

Salário médio: R﹩ 1.206,00;

Curso: Pedagogia ;

Analista de Recursos Humanos

Saldo de contratações: 12;

Salário médio: R﹩ 2.718,70;

Curso: Psicologia ou Gestão de Recursos Humanos ;

Da Redação