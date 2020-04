PI: ANTT apreende 16 veículos desde o início da quarentena

Dezesseis ônibus interestaduais clandestinos já foram apreendidos pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) desde o início da quarentena no Piauí. O balanço da operação foi divulgado nesta quinta-feira (16).



Foto: Reprodução Internet.

Segundo Clemilson Resende, fiscal da ANTT no Piauí, as fiscalização ocorreram de Norte a Sul do Estado. A principal irregularidade encontrada diz respeito à segurança do veículo.

“A principal irregularidade encontrada é a segurança do veículo. Além dessa, outras recorrentes são pneu careca, ausência de estepe, extintor vencido e motorista sem carteira de habilitação”, disse.

Na terça-feira (14), três ônibus clandestino trazendo 122 passageiros de São Paulo para o município de São Raimundo Nonato foram apreendidos pelos agentes.

A ação visa garantir não só a integridade física das pessoas que buscam este tipo de serviço, mas principalmente para combater uma prática ilícita.

