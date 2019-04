Fim de semana será de mais chuva forte; 93 cidades estão sob alerta

A chuva não dará trégua, pelo menos nas próximas 48 horas na região de Teresina e em boa parte do Piauí. É isto o que aponta a previsão climática do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) para este final de semana. Na noite desta sexta-feira (05) outra chuva forte deverá cair sobre a Capital piauiense. A previsão de que haja precipitação é 90% e o volume de chuva deve chegar a, pelo menos, 30 milímetros. As rajas de vento podem atingir 8km/h.



Já para o final de semana, a previsão é de chuva na manhã do sábado, com algumas pancadas isoladas durante a tarde e uma chuva mais duradoura durante a noite. O volume de precipitação deve chegar a 35 milímetros e os ventos devem atingir cerca de 5 km/h. O sábado será marcado por sol, mas com muitas nuvens durante o dia e períodos nublados.



Foto: Arquivo O Dia

Para o domingo, a previsão é de sol, mas com aumento da quantidade de nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. O volume de precipitação, no entanto, deverá ser menos que na sexta e no sábado: apenas 20 milímetros, mas com rajadas de vento que podem chegar a 5 km/h.

“Ainda temos fortes chuvas hoje e amanhã. Vai chover em todo o Piauí. A partir de domingo, não é vai acabar o período chuvoso, mas vai dar uma diminuída e segunda retorna as pancadas novamente, porque abril é um mês em que vai chover bem”, explicou a meteorologista Sônia Feitosa.

Essas precipitações mais intensas na região são favorecidas pela atuação da Zona de Convergência Intertropical que, combinada com o aquecimento diurno, contribui para as pancadas de chuva locais.



Foto: Arquivo O Dia

93 cidades do Piauí estão sob alerta

De acordo com o monitoramento por satélite do Inpe, 93 cidades piauienses estão na área de alerta para fenômenos meteorológicos adversos. Segundo o aviso, há risco de tempestade de raios, chuvas intensas e acumulado de chuva. Haverá condição para pancadas de chuva acompanhadas de raios que, localmente, poderão ser intensas e gerar acumulados expressivos de precipitação em curto período de tempo.

Confira abaixo os municípios piauienses que estão sob alerta

Maria Clara Estrêla e Isabela Lopes