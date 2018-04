Fim de semana deve ser de chuvas mais amenas na Região Norte

A meteorologia prevê chuvas para os próximos dias, principalmente para a região Norte do Estado, contudo, a expectativa é que as chuvas que caiam nos próximos dias sejam mais amenas, com volume médio de 20mm. Isso acontece devido a zona de convergência e umidade vinda do oceano, causando ondas de instabilidade, inclusive na região Sul do Piauí, onde as chuvas haviam reduzido e caiam em locais isolados.



Sônia Feitosa, meteorologista da Semar (Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos), as chuvas deverão se estender pelo final de semana, mais concentradas ao Norte e Centro Norte do Estado, diferente do litoral, que as chuvas não serão tão intensas. “Essas chuvas vão piorar um pouco a situação desses municípios que estão mais críticos, principalmente aqueles localizados ao Norte do Estado, mas também tem o indicativo de que não serão tão fortes como as registradas”, frisa.



Foto: Jailson Soares/O Dia

Também estão previstas chuvas para a região da Barragem de Boa Esperança, com volume significativo, mas menor do que o registrado nos últimos dias. Há previsão de chuvas para o município de Luzilândia, entretanto, Sônia Feitosa enfatiza que isso não deve influenciar no aumento do volume do rio, mas sim a vazão que vem da barragem.

“Se chover acima da cidade de Luzilândia pode ser que o volume do rio na cidade aumente, mas chovendo na cidade em si não interfere muito, porque isso tem mais influência com as águas que são liberadas do açude de Boa Esperança”, comenta.

Isabela Lopes