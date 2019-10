Filha do ex-prefeito de Marcos Parente morre após sofrer parada cardíaca

A Prefeitura Municipal de Padre Marcos, a 392 Km de Teresina, decretou luto oficial de três dias em razão do falecimento de Ravena Raiane Macedo Leal, filha do ex-prefeito da cidade, José de Fátima Araújo Leal, Zé Melado. Ravena tinha 32 anos e veio a óbito na madrugada da última segunda-feira (14) após passar mal quando estava na casa dos avós.



Familiares relataram que Ravena teria tido uma crise de hipoglicemia por estar fazendo uma dieta restrita e sem se alimentar direito. Ela chegou a desmaiar e foi levada para o Hospital Florisa Silva, em Jaicós. Lá, Ravena foi medicada e chegou a acordar, mas precisou ser transferida para o Hospital Justino Luz, em Picos. No entanto, no meio do trajeto, ela não resistiu e acabou falecendo após sofrer uma parada cardíaca.

Além de filha do ex-prefeito José de Fátima, Ravena foi também servidora da Secretaria Municipal de Assistência Social de Marcos Parente., passou a trabalhar na Prefeitura Municipal e atualmente exercia função na Unidade Escolar Cândida Macedo. Ela deixa três filhos, uma de 15 anos, um de nove anos e um três anos de idade.



Ravena Raiane Macedo Leal teve uma crise de hipoglicemia seguida de uma para cardíaca - Foto: Arquivo Pessoal

Por meio de nota, a Prefeitura de Marcos Parente manifestou solidariedade aos familiares de Ravena. “Sempre com um sorriso largo no rosto, conquistou mais que colegas de trabalho, construiu grandes amizades, adquirindo o respeito e o afeto das pessoas que conviviam com ela, bem como de todos cidadãos e cidadãs do nosso município. Neste momento de dor, a administração municipal se solidariza com todos os familiares e amigos [...] e agradece a todos os serviços prestados ao nosso município”, diz a nota.

O Sindicato dos Servidores Municipais de Marcos Parente (Sindserm) também manifestou seus pesares por meio de nota oficial. “A Deus pedimos que dê à nossa amiga o merecido repouso eterno [.... Muito respeitosamente prestamos as nossas condolências e deixamos os nossos mais sinceros pêsames”, disse a entidade.

Maria Clara Estrêla