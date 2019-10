Festival da Comida Típica e dos Cantores da Terra acontece amanhã

No dia 19 de outubro acontece o 3º Festival de Comidas Típicas e o 1º Festival de Cantores da Terra. Ambos os eventos são realizados pela Associação Beneficente da Paz (APAZ), em parceira com a Igreja Assembleia de Deus Teresina Sul, e acontece a partir das 18h30, em frente à sede da APAZ, que fica localizada na Q-B2 C-18, no Conjunto Teresina Sul.



De acordo com Andressa Pierote, diretora de Cultura e Arte da APAZ, enfatiza que o evento tem a finalidade de reunir e integrar a comunidade, independente da religião. “A comunidade daqui é carente e tem poucos eventos nas áreas cultural e social. Com os festivais estamos envolvendo comidas típicas e música, além do social, com brincadeiras para as crianças”, disse.

Este ano será lançado o 1º Festival de Cantores da Terra, voltado para crianças, jovens e adultos, que irão se apresentar em uma seletiva para jurados da área da música. O concurso terá uma premiação simbólica, como forma de incentivar a participação dos cantores.

“Aqui na Associação as crianças, jovens e adultos têm aula de música gratuitamente, então essa é uma oportunidade delas expressarem o que aprenderam em sala de aula, mas em frente ao público, de uma maneira diferenciada, com palco e toda uma estrutura”, comenta.

Andressa Pierote destaca que no local será montada uma praça de alimentação onde, além de serem vendidas as comidas típicas, haverá as apresentações. A proposta do evento é integrar os dois eventos e proporcionar uma troca de experiências entre os visitantes, ou seja, enquanto se alimentam, as pessoas poderão ouvir boa música.

“As comidas típicas serão preparadas por grupos da Associação e da Igreja, no qual cada grupo terá sua barraca. As barracas também serão premiadas tendo como critérios a organização, melhor decoração e melhores comidas. As pessoas podem comprar o ingresso da comida por um valor símbolo e esse recurso será utilizado pelas duas instituições na realização de ações para a comunidade em geral. Ano passado conseguimos atingir a meta e vendemos 600 pratos”, enfatiza Andressa Pierote.

Isabela Lopes