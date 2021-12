Festas de final de ano no litoral do Piauí preocupam Sesapi

O aumento do fluxo de turistas para as festividades de final de ano no litoral do Piauí tem preocupado as autoridades de saúde do estado para o aumento de casos da Covid-19 e por conta do alerta gerado pela confirmação de casos da variante Ômicron no Brasil. Apesar do decreto do governo proibir festas públicas no final do ano no Piauí, o litoral receberá festividades privadas, assim como aumento de pessoas para Natal e Réveillon em pontos turísticos.

Nessa quarta-feira (15), técnicos da Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) estiveram na cidade de Parnaíba para traçar estratégias juntamente com gestores do município visando ampliar as medidas de contenção do novo coronavírus durante esse final de ano.

Segundo a Sesapi, foram enviados a Parnaíba profissionais da vigilância epidemiológica; vigilância sanitária; CIEVS; imunização; atenção básica. O superintendente de atenção básica da Sesapi, Herlon Guimarães, disse que a visita técnica deve acontecer também nos demais municípios que compõem a área litorânea.

Foto: Divulgação / Sesapi

“A nossa equipe deve estar em Parnaíba e em seus municípios vizinhos realizando reuniões com as equipes e gestores das cidades, dando apoio e ajudando a traçar estratégias dentro dos próprios municípios para melhorar o enfrentamento a pandemia”, afirmou.

“Além desse contato mais próximo, podemos entender em qual área cada município precisa de uma maior atenção e apoio, permitindo assim que nossos técnicos ajudem da melhor forma possível aquele município. Traçar estratégias levando em conta o que cada município precisa nos ajudará a vencer essa batalha contra a pandemia de Covid-19 mais rapidamente”, disse o secretário de Saúde Florentino Neto.





