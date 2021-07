Férias: Rodoviária de Teresina registra aumento de 64% nas viagens

Neste mês de julho, tradicional período de férias escolares, as pessoas costumam viajar com mais frequência. O litoral nordestino é um dos destinos mais procurados pelas famílias brasileiras. Durante esses dias, a Rodoviária de Teresina vem registrando um fluxo maior de passageiros.

Segundo Robson Silva, gerente da Rodoviária Lucídio Portela, este ano houve um aumento de 64% no número de viagens em comparação ao ano de 2019. “A expectativa é que a gente atinja, neste mês de Julho, 70% de aumento”, afirma.

Robson Silva, gerente da Rodoviária. (Foto: Assis Fernandes/O Dia)

De acordo com o profissional, os estados do Ceará, Maranhão e as praias piauienses são os locais mais procurados pela população. Robson Silva explica ainda que, mesmo nesse momento de pandemia, as pessoas voltaram a planejar viagens. Para reforçar a segurança dos clientes e de seus funcionários, a Rodoviária está seguindo todos os protocolos sanitários em relação ao Covid-19.

“Estamos sempre cumprindo as medidas sanitárias e intensificamos durante esses período de férias. Apesar de contar com o público, a gente tem sim uma fiscalização. Quando percebemos que uma pessoa tirou a máscara sem motivo, nós pedimos para que ela coloque. Também tem álcool em gel disponível nas catracas”, pontua o gerente.

Fotos: Assis Fernandes

O horário de maior movimento de pessoas na Rodoviária é no final da tarde, às 17h, especialmente nas sextas-feiras.

Ithyara BorgesCom informações de Edna Maciel, da O DIA TV

