Feriado de Sete de Setembro será marcado por atos e manifestações no Piauí

Na próxima terça-feira (07) se comemora o feriado da Independência do Brasil e a data será marada por protestos e atos políticos em favor do Governo Federal. Aqui no Piauí, há manifestações marcadas para pelo menos cinco díades: Teresina, Campo Maior, Picos, Floriano, Altos e Pedro II.



Os atos acontecerão durante a manhã em algumas cidades e durante a tarde em outras. As bandeiras que os grupos participantes defendem, entre outras, estão o apoio ao presidente Jair Bolsonaro e à chamada “nova independência do Brasil”.



Em Teresina, a concentração do ato está marcada para as 16 horas no Posto Texano, zona Leste da capital. Já em Campo Maior, a concentração acontece em frente ao Posto São Luís às 9h. Em Floriano, os grupos vão se reunir na Praça Sebastião Martins por volta das 10h e em Picos, o ponto de partida da manifestação acontece em uma churrascaria no bairro Canto da Várzea por volta das 9h.

Na cidade de Altos, os grupos que vão participar do ato se encontrarão no calçadão da Praça Cônego Honório às 9h e em Pedro II a manifestação vai começar pela Praça da Vila às 16h.

Além destas cidades, o Piauí também terá atos no dia sete de setembro em Piracuruca, Parnaíba e Regeneração. Nestas três cidades, os movimentos acontecem no final da tarde e começo da noite.

