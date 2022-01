Fepiserh abre processo seletivo para hospitais em Teresina e Picos; veja edital

A Fundação Estatal Piauiense de Serviços Hospitalares (Fepiserh), através da Fundação Cultural e de Fomento à Pesquisa, Ensino, Extensão e Inovação (Fadex), abre inscrições para a realização do Processo Seletivo Simplificado para a formação de cadastro de reserva.



As vagas são para os cargos de técnico de nível Superior e técnico de nível Médio para atuação no Hospital Getúlio Vargas (HGV), em Teresina, e no Hospital Regional Justino Luz (HRJL), em Picos.



(Foto: Reprodução/Ascom)

As inscrições podem ser realizadas, a partir desta quarta-feira (19), no site da Fadex até às 23h59 do dia 30 de janeiro de 2022. O Processo Seletivo Simplificado será constituído de Prova de Títulos (Análise Curricular), de caráter classificatório. O resultado final será divulgado no dia 25 de fevereiro de 2022.

O valor da taxa de inscrição para os cargos de técnico de nível Superior custará R$80 e para os cargos técnico de nível médio custará R$40 e poderá ser paga até às 20h do dia 31 de janeiro de 2022.

A remuneração para os cargos de nível superior será de R$2.500 e para os cargos de nível médio será no valor de R$1.500.



Técnico de nível Superior

Assistente Social;

Biomédico;

Enfermeiro;

Enfermeiro perfusionista;

Enfermeiro cardiologista;

Farmacêutico generalista;

Fisioterapeuta;

Fonoaudióloga;

Nutricionista;

Odontólogo;

Psicólogo;

Tecnólogo em radiologia.

Técnico de nível Médio

Técnico em Enfermagem;

Técnico em patologia clínica;

Técnico em radiologia;

Técnico em necropsia.

Confira os links

- Edital

- Link para as inscrições nível Médio

- Link para as inscrições nível Superior

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no