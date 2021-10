Feira no Centro de Convenções reunirá produção piauiense

O Governo do Piauí anunciou a realização de uma feira de exposição de produtos piauienses no Centro de Convenções, na Avenida Marechal Castelo Branco, nos dias 23 e 24 de outubro das 17h às 20h. O evento acontece no estacionamento inferior externo do espaço.

A feira vai reunir alimentos orgânicos e semi-orgânicos, trazidos direto do produtor, peças de vestuário como roupas, bolsas e calçados além de artesanato e iguarias piauienses num total de 40 expositores.

Leia também: Lei obriga que lojas online em Teresina informem contato do Procon para denúncias

A feira conta com a participação do grupo Feirinha Verde e apresentações musicais. Dia 23 tem Banda do Vale do Gavião, enquanto no dia 24 se apresenta músico Isac do Acordeon.

Foto: Divulgação / Ccom

“Essa é uma iniciativa de apoio aos pequenos empreendedores, que poderão contar com um espaço com iluminação, segurança, conforto e estruturas adequadas para a exposição dos produtos, sendo que, essa área tem um alto fluxo de consumidores”, explica a superintendente da Suparc, Viviane Moura

O governo do Estado pontuou que o Centro de Convenções só deverá ter as obras concluídas no próximo ano, contudo, com a primeira parte da obra finalizada, já é possível utilizar local. O local é reformado através de uma Parceria Público Privada.

Compartilhar no

Com informações do Governo do Estado

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!