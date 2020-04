No calendário cristão, a Semana Santa é o momento dos fiéis se dedicarem em oração a vivenciar os sagrados mistérios da Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus Cristo, filho de Deus. As celebrações começaram há cerca de sete dias, no Domingo de Ramos, simbolizando a entrada de Jesus em Jerusalém.

Este momento tão representativo para os cristãos está diferente este ano. Isto porque, devido à pandemia do novo coronavírus, a recomendação primordial é por isolamento social, evitando assim a aglomeração de pessoas. Diante deste cenário, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) orientou que as missas fossem realizadas por meio digital, através das redes sociais. Segundo a Igreja Católica, essa mudança não compromete a fé e a participação dos fiéis.

“O Tempo Pascal, para a Igreja Católica, é a época mais importante do ano. Alguns católicos acham que é o Natal ou a festa do padroeiro; mas não. O Tempo Pascal são os dias grandes na Igreja. Esse tempo será celebrado na igreja, independente de qualquer coisa. O padre vai celebrar e transmitir para os fiéis, para que eles permaneçam em suas casas na quarentena, mas não deixem de participar do mistério da Semana Santa”, diz o padre Isaías Pereira, pároco referencial da Comunicação da Arquidiocese de Teresina.

Padre Isaías Pereira diz que Páscoa vem para reforçar a nossa fé na Ressurreição (Foto: ODIA)

Ele explica que, na Semana Santa, os fiéis vivenciam o ápice de fé, que é a Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus, e que cada dia tem uma representatividade e um significado, especialmente nos tempos que estamos vivenciando agora, de pandemia e isolamento social.

“No Domingo de Ramos (5) entramos em Jerusalém, na Quinta (9) participamos da última ceia; na Sexta (10) fomos ao calvário com o Senhor, onde ele foi crucificado. Neste Sábado (11) à noite vamos celebrar a sua Ressurreição. É importante a gente frisar que a ressurreição de Jesus não vai acontecer só para lembrarmos de algo que ocorreu há muito tempo atrás. Isso é para cada um de nós, principalmente nesse tempo de quarentena; então é super importante que os católicos vivam, de fato, essa ressurreição e com toda a intensidade, pois para nós também vai ser uma ressurreição”, enfatiza o padre Isaías Pereira.

Páscoa

O representante da Comunicação da Arquidiocese de Teresina salienta que a Páscoa deve ser celebrada em comunidade. “Neste ano, pela questão que estamos vivendo, vamos celebrar nas nossas famílias, mas não vamos deixar de estar em comunidade, porque a nossa família é uma pequena comunidade também, e claro, em comunhão com a nossa Igreja através das redes sociais, da TV, do rádio. Os padres estão se esforçando ao máximo para levar essas celebrações até as casas dos fiéis”, acrescenta.

A Páscoa vem para reforçar a nossa fé na Ressurreição. O padre Isaías Pereira lembra que, se o fiel não acredita na ressurreição de Cristo, a fé é vã, e que a ressurreição que irá acontecer no Domingo de Páscoa vem para ressuscitar a fé de todos os cristãos, para que se tenha mais ânimo e fé novamente.

(Foto: Freepik)

“Não é porque a pessoa estará em casa e não na Igreja durante as celebrações que sua fé vai ser menor, ou que você participará pela metade das celebrações. A pessoa não vai comungar da eucaristia, mas com certeza Jesus estará em comunhão na casa dela. Cristo ressuscitou para que os filhos de Deus não ficassem nas trevas do pecado, não ficassem na morte, no medo. Ele ressuscitou para resgatar essas pessoas, para que elas pudessem ter dignidade, uma vida plena. Nesta Páscoa, a Igreja pretende transmitir esse sentido de ressurreição aos cristãos, de vida nova, mesmo em tempo de pandemia”, conclui o padre Isaías Pereira.

Jovens usam a internet para transmitir orações ao vivo

Mesmo em meio a tudo que está acontecendo no mundo, é preciso continuar tendo fé e esperança de dias melhores. E para que os fiéis permaneçam conectados com a igreja e as tradições, tem-se contado com um aliado infalível: a internet. Jovens de sete paróquias da Forania Norte de Teresina decidiram se reunir e formar o ‘Abraça-me’, grupo de adoração ao Santíssimo, que realiza orações por meio das redes sociais.

Há duas semanas, os jovens realizam, todos os dias, orações do terço, sempre às 21h. O convite, inicialmente, foi feito para pessoas próximas, mas a receptividade foi tanta que mais de 300 pessoas, de diferentes bairros da Capital, inclusive de outros Estados, participam.

“Convidamos as pessoas para prepararem seu altar, organizarem tudo como se fosse mesmo um momento de oração delas. Começamos a perceber que as pessoas rezavam em seus quartos, mas convidavam os pais, o irmão e toda a família. Então, começamos a nos organizar e montamos uma programação para a Semana Santa”, conta a assistente social Sueiny Neves, coordenadora e fundadora do Grupo de Adoração ao Santíssimo.

Grupo criou a página Abraça-me (Foto: Arquivo Pessoa)

As lives são temáticas, de acordo com as orientações da Igreja sobre os dias santos. Sueiny relata que, durante as transmissões ao vivo, as pessoas costumam relatar a alegria de estar participando do momento como se estivem presencialmente dentro da igreja.

“Temos pessoas que são próximas e frequentam nossas paróquias, mas também têm pessoas de outros lugares e que nunca vimos, de todas as zonas da Cidade, que descobriram o grupo porque viram alguém comentando sobre as lives. E têm pessoas das mais variadas idades, pessoas que rezam sozinhas ou que rezam com a família, e até paróquias começaram a seguir a gente. Então, estamos percebemos que estamos alcançando muitas pessoas”, destaca.

Até o Domingo de Páscoa (12) serão realizadas lives através do perfil ‘Abraça-me’. “No Sábado, temos um momento de louvor e no Domingo um terço de gratidão”, lembra. As paróquias de cada bairro também irão transmitir as missas por meio das redes sociais, através do Facebook e do Youtube. O grupo Abraça-me é composto por integrantes das paróquias Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, São José Operário, Nossa Senhora do Carmo, São Paulo, Santa Joana Darc, São Joaquim e Nossa Senhora das Graças.



Mensagens para este período especial



Com as recomendações de isolamento social por conta da Covid-19, muitas pessoas estão passando a Semana Santa longe de seus familiares. Porém, é preciso ter consciência de que essas medidas adotadas visam garantir a segurança e bem-estar de todos. E para que a esperança e fé continuem acesas, algumas personalidades públicas deixaram um recado para este período de Semana Santa.





Wellington Dias, governador do Piauí (Foto: ODIA)

“Pedimos às pessoas que buscam visitar e sair da Capital, para ir visitar algum parente, que não vá. Queremos evitar que o vírus, através da viagem, seja transportado para outros municípios. É importante que todo mundo fique em casa. Através das redes sociais, as pessoas podem participar das celebrações de maneira virtual, garantindo aquilo que Jesus Cristo nos ensinou seja cumprido: ‘Amar a Deus sobre todas as coisas’, ‘Amar ao próximo como a si mesmo’, ‘Fazer ao próximo aquilo que você quer que seja feito para você’. Você não quer coronavírus e não quer que o outro tenha, por essa razão, colabore. Fique em casa!”

Firmino Filho, prefeito de Teresina (Foto: ODIA)

“Sei que estamos vivendo dias difíceis. Eu, como vocês, nunca vivi um momento como este. Muitas pessoas acham exagerada a maioria das nossas ações, mas costumo dizer que prefiro errar pelo excesso do que pela omissão quando se trata de vidas. Meu apelo agora é para que você não saia de casa nessa Semana Santa. Sei que em outros tempos muita gente estaria se organizando para viajar para suas cidades de origem; desta vez, podemos evitar que o vírus se espalhe. Ir para o interior é uma tradição muito valiosa para todos nós, mas agora nada pode ser mais importante que a vida. Fique em casa!”.

Zé Quaresma, cantor e vocalista da banda Validuaté (Foto: Jailson Soares/ODIA)

“Nesse período tão estranho que estamos vivendo, de isolamento e medo, que cada um possa refletir, especialmente nesta Páscoa, sobre o sentido de nossas vidas, o sentido do imenso sacrifício feito por Jesus Cristo para nos salvar. Para quem está perto da família, que seja um período de comunhão. Para quem está distante da família, que seja um período de oração. E para todos nós, que seja um período de renovação da esperança. Feliz Páscoa a todos e todas”.

Isabela Lopes - Jornal O Dia