A Adapi (Agência de defesa Agropecuária do Piauí)desinterditou 4 fazendas rurais que estavam sob suspeitas de apresentar focos da doença “mormo”, uma espécie de zoonose que ataca animais equinos.

De acordo com o diretor geral da Adapi, Genilson Sobrinho, os resultados do segundo teste realizado com cavalos que tiveram contato com um dos que foram constatados como contaminados deu negativo .

“Recebemos o resultado da segunda coleta e foram todos negativos, ou seja, agora mesmo assinei um documento para desinterditar essas 4 propriedades”, confirmou o diretor em entrevista ao O Dia.



Genilson Sobrinho fala sobre desinterdição de fazendas com suspeita de mormo. (Foto: Rodrigo Antunes/O Dia)

O Parque de Exposições e o Hospital Veterinário de Animais de Grandes Portes seguem interditados até que o resultado da segunda coleta realizado nos animais de lá seja concluída. Caso seja negativo o resultado, os dois estabelecimentos também serão desinterditados. Pela gravidade da doença, os animais que apresentaram resultado positivo nos testes foram sacrificados (3 até o momento).

“O exame do hospital deve estar chegando até sexta-feira, da primeira amostra. No momento que chegar a primeira amostra a gente vai colher novo material lá e mandar para Recife e só posteriormente com o resultado dessa segunda amostra é que a gente vai pode desinterditar o hospital e o parque”, explica o diretor.

Outros dois animais que deram resultado positivo nos exames da Adapi aguardam laudo que está sendo analisado por um laboratório nos Estados Unidos. Os proprietários entraram com mandado de segurança contestando o resultado do exame feito pelo estado e pagaram, por conta própria, o exame em laboratório americano. A propriedade onde os animais estão permanece interditada.



Todos os animais que tiveram contato com um dos animais infectados estão passando pelos testes.

Rodrigo Antunes