Fatura de água e esgoto poderá ser paga com cartão de crédito

Em tempos em que a orientação é evitar aglomeração, os canais de atendimento online são as alternativas mais seguras. Por isso, a Águas de Teresina viabilizou o pagamento da conta de água e esgoto com cartão de crédito, o que garante mais conforto e segurança aos clientes. O serviço está disponível no site da concessionária e no Águas App.

Ao entrar no site www.aguasdeteresina.com.br, o usuário deve clicar na aba “serviços online”. Caso já tenha feito cadastro, basta informar CPF e matrícula. Se for o primeiro acesso, será solicitado alguns dados como nome completo, telefone, e-mail e matrícula (informação disponível no canto superior direito da fatura). A partir daí, o usuário verá a lista das faturas, sejam elas em aberto, a vencer, bem como as quitadas.



Modalidade de pagamento está disponível no Águas App - Foto: Divulgação



Para realizar o pagamento com cartão de crédito, é necessário selecionar qual das faturas deseja pagar, e clicar na opção “pagar com cartão de crédito”. Nesse momento, serão solicitados os dados do titular do cartão. Depois de digitar e conferir todas as informações, basta clicar em “Pagar com cartão de crédito”.

As bandeiras aceitas são: Visa, Master Card e Maestro. O serviço está disponível também no Águas APP, que pode ser baixado gratuitamente no Google Play e no APP Store. O aplicativo dispõe das mesmas configurações do site.

Também está disponível, em ambos canais, o pagamento por código de barras, no qual o cliente pode quitar a fatura por meio do aplicativo de seu banco, assim como também é possível solicitar a 2ª via da fatura, informar vazamentos, entre outros serviços.

Jornal O Dia