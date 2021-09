Farmácia do Povo restabelece estoque de 12 medicamentos

A Farmácia do Povo regularizou o abastecimento de 12 medicamentos de componentes especializados. São medicamentos que atendem pacientes com patologias como psoríase, doença de Parkinson, artrite, lúpus, entre outras.

As medicações já estão disponíveis para entrega aos pacientes cadastrados na Farmácia. São elas: Acitretina 25mg, Amantadina 100mg, Atorvastantina 20mg, Ciclosporina 50mg, Hidroxiureia 500mg, Mesalazina 800mg, Pancreatina 25.000UI, Sulfassalazina 500mg, Topiramato 100mg, Vigabatrina 500mg, Metotrexato 2,5ml.

Outra medicação disponível é o Ácido Ursodesoxicólico (Ursecol) para pacientes com doenças hepáticas, doada pela médica gastroenterologista, Jozelda Duarte. “É uma medicação fundamental para estes pacientes (com doenças de fígado), principalmente das vias biliares, a colestase, que precisam da medicação para ajudar na drenagem da via biliar”.

A diretora da Farmácia do Povo, Wanda Avelino, conta que foram 7.200 comprimidos foram doados pelo Laboratório Zambon à médica. “A Jozelda, que trabalha na especialidade, recebeu uma doação do laboratório e gentilmente nos fez esta doação, regularizando o fornecimento para os pacientes cadastrados na Farmácia”.





Fotos: Ascom/ Sesapi

Entrega das medicações

Para receber as medicações, é necessário que o paciente esteja com o processo ativo, devendo dirigir-se com documentação pessoal à Farmácia do Povo. Os pacientes serão atendidos sem agendamento prévio.

Em Teresina, a Farmácia do Povo funciona de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, à rua David Caldas, 398, Centro.

No interior, os atendimentos são feitos nas unidades de Parnaíba, Piripiri, Campo Maior, Oeiras, Picos, Floriano, São Raimundo Nonato, Uruçuí, Bom Jesus e Corrente, que vão disponibilizar as medicações a partir da próxima semana.

