Farmácia do Povo regulariza fornecimento da insulina Lantus

A Farmácia do Povo comunica a regularização da insulina Lantus, destinada a pacientes com diabetes. O remédio será entregue a partir de hoje, 22, na unidade de Teresina.



A diretora da Farmácia, Wanda Avelino, afirma que nesta próxima semana, mais medicações serão disponibilizadas, como a Leuprorrelina.



Foto: Ascom/ Sesapi

Para o recebimento, é necessário que o paciente esteja com o processo ativo, devendo dirigir-se com documentação pessoal à Farmácia do Povo. Os pacientes serão atendidos sem agendamento prévio.

Em Teresina, a Farmácia do Povo funciona de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, na rua David Caldas, 398, Centro.

