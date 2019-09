Família pede ajuda para encontrar moça desaparecida

A família de uma jovem desaparecida em Teresina está pedindo ajuda para encontrá-la. Trata-se de Dayse Cristina Lopes, 29 anos, moradora da Rua Professor Diniz, bairro Planalto Bela Vista, zona Sul da Capital. Ela foi vista pela última vez na manhã de deste domingo (01), quando saía de casa em um carro de aplicativo.





Foto: Reprodução/Whatsapp

De acordo com a irmã dela, Nônia Maria Lopes, Dayse saiu por volta das 9h30min em um veículo modelo Pálio de cor vermelha. A família não sabe dizer para qual destino ela estava seguindo. “Ela saiu com a roupa do corpo, não levou nada e também não informou o destino. Já registramos o BO, porque passou das 24 horas, e estamos contatando a empresa do carro que a levou para saber para onde ela foi e quem era o motorista”, explica.

A família tentou contatá-la várias vezes pelo celular, mas o aparelho encontra-se desligado. Quem tiver informações sobre Dayse ou seu paradeiro pode entrar em contato com os familiares pelo número 86 98833-2306.

Maria Clara Estrêla