Blecaute em dias de chuvas motivaram atendimento pelo WhatsApp

Reclamações sobre falta deenergia podem ser feitas agora através do WhatsApp. A novidade foi anunciada pela Equatorial Piauí nesta quinta-feira (24/10) depois que fortes chuvas atingiram Teresina no início do mês de outubro, causaram apagões em várias regiões da Capital e causaram reclamações de usuários com o atendimento da empresa.

A nova ferramenta funciona cominteligência artificial para proporcionar agilidade na conversação entre usuário e a Clara, a atendente virtual. O primeiro passo é adicionar o contato (86) 3228-8200 no celular. Logo depois, o usuário inicia a conversa pelo aplicativo. É preciso informar CPF ou CNPJ para ser gerado o número de protocolo e o prosseguimento do atendimento. A ferramenta não recebe ligações, imagens ou áudios; apenas mensagens de texto.

O executivo de Comunicação de Marketing da Equatorial, Luiz Carlos, explica que nesse primeiro momento apenas reclamações de falta de energia estarão sendo recebidas pela Clara. A expectativa, no entanto, é que até o final do ano outros serviços como emissão de segunda via da conta, pedidos de religação e informações sobre débitos sejam ofertados.

Executivo de Comunicação afirmou que a ferramenta deve diminuir tempo de espera dos usuários (Foto: Elias Fontelene / O DIA)

A Equatorial espera que a medida facilite o atendimento. “A Clara vai receber os pedidos, direciona essa mensagem para nosso Centro de Operações Integradas e aí é despachada para nossas equipes em campo para o atendimento. Nosso desafio é ser mais rápidos entre o registro da ocorrência por parte dos consumidores e o efetivo atendimento no imóvel que solicitar o nosso serviço”, afirma Luiz Carlos.

A executivo de Comunicação revelou que a Equatorial Piauí tem capacidade de atender diariamente cerca de 8 mil pedidos. Porém, durante as fortes chuvas e os vendavais que atingiram Teresina na primeira quinzena de outubro o número subiu para 46 mil chamadas, o que gerou blecaute nas linhas de atendimento. Agora, com a nova ferramenta, o tempo entre o pedido e a solução do problema deve ser reduzido.

Otávio Neto