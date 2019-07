Falha do SETUT faz estudantes pagarem valor acima da meia

Estudantes que utilizaram a bilhetagem eletrônica do Sistema de Transporte Coletivo de Teresina foram surpreendidos com a cobrança de um valor acima da meia passagem tarifada pelo Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Passageiros de Teresina (SETUT). Segundo denúncia feita ao ODIA pelos próprios estudantes, o valor da meia passagem cobrado nas catracas passou a ser de R$ 1,80 desde a última segunda-feira (1º).



Em janeiro deste ano, o prefeito Firmino Filho (PSDB) sancionou o reajuste da passagem estudantil para R$ 1,28, ou seja, R$ 0,13 a mais do que o valor cobrado em 2018. Com a falha no sistema, os estudantes passaram a pagar quatro vezes a mais do que o valor do reajuste, uma diferença de R$ 0,52.

Segundo um dos estudantes lesados, que preferiu não ser identificado, alguns usuários não puderam utilizar o bilhete estudantil porque possuíam um valor abaixo do cobrado pelo sistema de bilhetagem eletrônica. “Passageiros que tinham o valor de R$ 1,28 no bilhete não puderam passar porque estavam cobrando R$ 1,80”, explica.

Em nota, o SETUT esclareceu que devido a problemas técnicos o valor da tarifa meia dos estudantes que recarregaram nessa segunda-feira (1º) e na terça-feira (2) pela manhã foi computado acima do valor previsto em lei.

A entidade solicita que os estudantes, munidos do cartão e documento de identificação com foto, procurem a sede do SETUT, a partir desta quarta-feira, dia 3, para solucionar o problema. “Caso tenha sido debitado valor acima da meia passagem, os estudantes não serão prejudicados, pois haverá ressarcimento”, informou.

Nathalia Amaral