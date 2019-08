Fábrica de material reciclado é atingida por incêndio no Angelim

O Corpo de Bombeiros foi acionado na madrugada deste domingo (04) para conter o incêndio que atingia uma fábrica de materiais reciclados localizada no bairro Angelim, zona Sul de Teresina. O fogo teria começado em u terreno baldio próximo ao local e acabou atingindo parte da estrutura da fábrica, queimando e destruindo grande parcela dos produtos e fazendo parte do teto desabar.



A informação foi repassada elo Comando de Socorro do Corpo de Bombeiros. De acordo com o tenente Marcílio Santos, foi preciso os bombeiros retornarem para fazer o resfriamento do local durante esta manhã, e evitar que as chamas pudessem voltar.

“Em termos de danos materiais houve uma perda considerável, já que tudo que havia na parte de trás do estabelecimento foi queimado e uma parede também desabou. Vamos agora aguardar a perícia para saber o que causou um incêndio dessa intensidade”, explica.

Ainda, segundo os Bombeiros, haviam duas pessoas na fábrica no momento em que o fogo consumia o local, mas elas foram retiradas a tempo e não sofreram qualquer ferimento. O estabelecimento encontra-se interditado para que as equipes possam trabalhar na perícia e identificar o que provocou o início do fogo.

Maria Clara Estrêla