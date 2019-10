Exposição interativa chama atenção para prevenção ao AVC

O governador Wellington Dias participou, nesta segunda-feira (21), da abertura da Campanha Nacional de Combate ao AVC que realiza uma exposição interativa no Centro Integrado de Reabilitação (Ceir). A exposição percorrerá espaços com grande atração de público, como shoppings, universidades, parques e escolas durante 10 dias, entre 21 e 31 de outubro.







“Precisamos destacar a importância da prevenção ao Acidente Vascular Cerebral (AVC). Há coisas que o médico pode fazer por nós, mas pequenos cuidados no dia a dia, como alimentação e exercícios físicos só nós podemos realizar. A estimativa é de que uma em cada quatro pessoas terá AVC na vida, então precisamos mudar essa realidade e isso só é possível com informação”, disse o governador.

Segundo o presidente voluntário da Associação Reabilitar, Benjamim Pessoa Vale, a exposição irá simular vários tipos de sensações de como uma vítima do AVC se sente. “Queremos que a população entenda como o acidente vascular se manifesta. Pretendemos levar essa exposição para as escolas, para as macrorregionais de saúde, numa interatividade entre saúde e educação. Isso é o ponto fundamental para buscar o equilíbrio e, assim, buscarmos um Piauí sem AVC”, afirmou o médico.

A deputada federal Rejane Dias parabenizou a iniciativa que promove a conscientização. “É um evento muito importante para trabalhar essa questão da prevenção e conscientização sobre o AVC, principalmente de que ele pode ser evitado. Quero parabenizar a campanha, a Associação Reabilitar e o Ceir, que tem sido uma referência na reabilitação dos pacientes que sofreram o acidente vascular”, disse a parlamentar.

Tratamento e reabilitação do AVC

O tratamento do AVC é feito nos Centros de Atendimento de Urgência, que são os estabelecimentos hospitalares que desempenham o papel de referência para o atendimento aos pacientes com AVC. Essas unidades de saúde disponibilizam e realizam o procedimento com o uso de trombolítico, conforme Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) específico.

A reabilitação pode ser feita nos Centros Especializados em Reabilitação (Cers). A melhor forma de tratamento, atendimento e reabilitação, que podem contar inclusive com medicamentos, devem ser prescritos por médico profissional e especialista, conforme cada caso.

