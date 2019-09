Exército premia melhores colocados na Corrida do Soldado

Aconteceu na manhã deste domingo (1º), a Corrida do Soldado, evento beneficente em comemoração ao Dia do Soldado, organizado pelo 25º Batalhão de Caçadores (25 BC) em parceria com o 2º Batalhão de Engenharia de Construção (2º BEC). Nesta edição, a corrida teve 450 participantes e foram premiados os melhores colocados em mais de 25 categorias. Todo o valor arrecadado com as inscrições será revertido em alimentos para o Lar de Maria e para o Lar da Criança Maria João de Deus.

Segundo o comandante do 25º Batalhão de Caçadores, o tenente-coronel Márcio Costa, a corrida é um incentivo do Exército Brasileiro ao esporte e aos atletas piauienses. A estimativa é que, na primeira edição, mais de 1 mil pessoas tenham comparecido ao 25 BC, na Praça Marechal Floriano Peixoto, entre familiares, atletas e amantes do esporte.

“O Exército ao longo de sua história vem sempre incentivado o esporte e nós fazemos corridas em diversos locais do país, eu mesmo pude organizar uma corrida no passado. Para nós é muito importante a participação da sociedade, essa interação com o Exército Brasileiro. Nós estamos aqui para comemorar o Dia do Soldado e também trazer um pouco de esporte pra população de Teresina, que já é uma cidade que o pessoal gosta muito de corrida de rua. Ficamos muito felizes em termos essa rápida adesão e pro ano que vem vamos tentar fazer uma corrida ainda melhor”, afirma o comandante.





O comandante do 25 BC enfatizou ainda a importância de proporcionar uma interação entre a sociedade piauiense e o Exército Brasileiro através do evento. “A razão de ser das Forças Armadas é justamente a nossa população. Para nós é importante que a população conheça o Exército. Em Teresina, as pessoas gostam de frequentar o Exército, nessa Semana do Soldado, por exemplo, tivemos diversas escolas participando de atividades dentro dos batalhões”, destaca.

De acordo com o comandante do 2º Batalhão de Engenharia e Construção (BEC), coronel Alerrandro Leal Farias, idealizador do evento, a Corrida do Soldado contou com a participação também de pessoas de outros estados. Na ocasião, o Exército Brasileiro teve a oportunidade de apresentar o trabalho que é desenvolvido pelos batalhões de Teresina. “A participação das duas unidades é muito importante, e é uma oportunidade para mostrarmos um pouco do nosso trabalho. Nós trouxemos barracas onde temos material de emprego militar, dentro e fora do quartel, então vamos proporcionar um evento diferente pra sociedade teresinense, onde o atleta possa vir e ter contato com o Exército”, diz.

Além dos melhores colocados na categoria geral, nos percursos de 5 km e 10 km, também foram premiados os melhores atletas por faixa etária, nas categorias masculino e feminino. Nesta edição, a corrida também teve uma competição voltada para o público infantil, em que foram premiados os três primeiros colocados com idades entre 4 e 12 anos.



Preparação e boa forma conquistam os melhores lugares no pódio

Em conversa com o O DIA, os atletas vencedores foram unanimes em afirmar que a preparação e a boa forma física são essenciais para conquistar os melhores lugares no pódio. É o que explica Anderson Rafael, de 17 anos, primeiro colocado geral no percurso de 5 km. O atleta revelou ao O DIA que treina seis vezes por semana há três anos. Para conquistar o melhor lugar no pódio, o jovem explica que é preciso muita dedicação.

“Eu coleciono medalhas, essa não é a minha primeira. Mas estou muito honrado de estar em primeiro lugar, só tenho a agradecer ao meu treinador, à minha equipe de treino e à minha família. O Exército está de parabéns pela organização, os corredores são todos de alto nível. Me dediquei bastante para conquistar uma boa colocação e estou muito feliz por ter ganhado”, afirma.

A atleta Maria Suziane de Sousa, primeira colocada geral no percurso de 10 km, explica que, apesar de já estar familiarizada com o pódio, foi uma surpresa ter conquistado o 1º lugar entre o público feminino. “É uma sensação maravilhosa. Apesar de já saber que eu estaria no pódio, não imaginaria que ganharia o primeiro lugar, esperava ficar entre as três. Eu treino três vezes por semana e já participei de diversas corridas, e posso dizer que o Exército está de parabéns pela organização”, declarou.

Os competidores da terceira idade também compareçam à primeira edição da Corrida do Soldado. Com 70 anos, a aposentada Marlene Dourado coleciona troféus. Ao todo, segundo ela, são mais de 50 troféus e medalhas em diferentes competições. Além da corrida, a aposentada também dedica o seu tempo à dança e musculação.

“Agora tenho mais um troféu para colocar na minha coleção e esse é lindo demais. Eu ia viajar para São Luís e pedi para o meu filho não comprar a passagem porque eu queria competir nessa corrida. Aconselho a todas as pessoas com mais de 60 anos a fazerem uma caminhada, corrida, ou qualquer atividade física. Não se deixem ficar numa cadeira de rodas ou deitado em uma cama, vão à luta como eu fui”, diz emocionada.

No entanto, a corrida também atraiu competidores amadores que correm para melhorar a saúde ou pela diversão. É o caso da aposentada Deusenir Leite, de 63 anos. A atleta amadora conta que, devido às atividades físicas, em especial à corrida, conseguiu abandonar a medicação para diabetes e leva uma vida saudável.

“Eu tomava a medicação pra diabetes há 11 anos e, depois que comecei a correr há dois anos, finalmente consegui parar a medicação. Fui ao médico, fiz todos os exames e minhas taxas estão todas normalizadas, estou há três meses sem tomar medicação. Eu amo correr, amo estar na rua correndo com meu marido”, enfatiza.

Zumba, capoeira e massagem

Nesta edição da Corrida do Soldado, o público também foi presentado com atividades lúdicas e relaxantes. O evento contou com a apresentação de uma roda de capoeira com crianças atendidas do Centro Integrado de Reabilitação (Ceir), um aulão de zumba e um posto de massagem.

O professor Childerico Robson, do Grupo Iê Berimbau, coordena o Projeto Novos Titãs, voltado para crianças e jovens atendidos pelo Centro Integrado de Reabilitação (Ceir). Segundo ele, o grupo topou o desafio de abrir a corrida e inspirar os corredores. Após a competição, o grupo também fez uma roda de capoeira e integrou crianças e atletas.

"Procuramos oportunizar e mostrar para a sociedade que não existem barreiras e nem limitações. A gente procura um potencial nessa meninada. Se você busca aquilo que no seu parceiro é eficiente, você não vai estar percebendo as deficiências dele. Então viemos energizar e inspirar os corredores a darem o seu melhor. Sabemos que quem vem pra corrida é porque quer dar o seu melhor, quer fazer o menor tempo, quer terminar o percurso com tranquilidade, então a gente vem sempre no início das corridas para inspirar e trocar essa energia e no final a gente costuma fortalecer nossa participação com uma roda de capoeira, para que o público também veja um pouco mais do nosso trabalho", afirma.

Veja abaixo a lista dos melhores colocados:

FEMININO - 10 KM

1º LUGAR: MARIA SUZIANE DE SOUSA

2º LUGAR: THAYSE RIVANE DE MOURA

3º LUGAR: RAFAELA MOREIRA DA COSTA SOARES

FEMININO - 5 KM

1º LUGAR: INÊS VIANA

2º LUGAR: ILANA MARA SOUSA COSTA

3º LUGAR: CREUSA RODRIGUES

MASCULINO - 10 KM

1º LUGAR: EDINALDO UCHOA

2º LUGAR: MÁRIO WAGNER DE SOUSA

3º LUGAR: ANDRÉ DA CRUZ SILVA

MASCULINO - 5 KM

1º LUGAR: ANDERSON RAFAEL

2º LUGAR: FRANCISCO WENDER PEREIRA DOS REIS

3º LUGAR: CARLOS EDUARDO





Nathalia Amaral