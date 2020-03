Exame descarta suspeita de Coronavírus em Teresina, diz FMS

Foi descartado neste sábado (29) mediante a realização de exame, a suspeita de caso de Coronavírus registrada em Teresina no começo da semana. O paciente de 24 anos havia viajado por vários países onde já se tinha registro da doença, mas não foi infectado. Conforme o resultado do exame, ele estava com vírus respiratórios comuns chamados de vírus sincicial e metapneumovírus.



“Após a confirmação de que não era Coronavírus, a pessoa foi liberada do isolamento domiciliar e a recomendação é de que mantenha os cuidados com sua saúde, se hidratando e se alimentando saudavelmente”, diz a doutora Amariles Borba, diretora de Vigilância em Saúde da FMS, acrescentando que o paciente está clinicamente estável.



Segundo a doutora Amariles Borba, o paciente estava clinicamente estável e foi liberado do isolamento domiciliar - Foto: O Dia

Com o descarte pelos exames, Teresina não registra nenhum caso suspeito nem confirmado de Coronavírus, no entanto a FMS lembra que mesmo assim é preciso que a população siga todos os cuidados básicos de prevenção. O presidente da FMS, Chales Silveira, explica que a rede de saúde da Fundação tem plano de contingência e pode realizar atendimentos. Em caso grave ou de internação, o hospital de referência é o Instituto de Doenças Tropicais Natan Portela.

O Coronavírus

O Coronavírus é o nome de família de vírus que causa infecções respiratórias e que se espalha na China e em países da Europa. Nestas situações, a equipe de saúde notifica à Diretoria de Vigilância em Saúde da FMS, observando o quadro clínico e o roteiro de viagem do paciente nos últimos 14 dias. É feita coleta de exames e isolamento da pessoa com suspeita.

Segundo Kelsen Eulálio, médico infectologista da FMS, os sintomas do Coronavírus são similares aos de uma gripe comum e a pessoa pode apresentar tosse, febre e dificuldade de respirar. “Pedimos que a população fique atenta para os sinais, principalmente se tiver vindo da China ou outros países da Europa ou tiver tido contato com alguém que veio desses países”.

Confira dicas para prevenir o Coronavírus:

1. Lavar as mãos frequentemente com água e sabonete por pelo menos 20 segundos, respeitando os 5 momentos de higienização. Se não houver água e sabonete, usar um desinfetante para as mãos à base de álcool.

2.Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas.

3.Evitar contato próximo com pessoas doentes.

4.Ficar em casa quando estiver doente.

5.Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel e jogar no lixo.

6.Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência.

7.Profissionais de saúde devem utilizar medidas de precaução padrão, de contato e de gotículas.

Fundação Municipal de Saúde de Teresina