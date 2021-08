Ex-Desembargador do TJPI, Nildomar da Silveira Soares morre de covid-19 em Teresina

Faleceu em Teresina neste domingo (22) o desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Piauí, Nildomar da Silveira Soares. Nildomar tinha 86 anos e morreu em decorrência de complicações da covid-19.



Além da carreira de magistrado no TJPI, o desembargador também foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Piauí (OAB-PI) de 1991 a 1993, assessor jurídico do Banco do Brasil, da Prefeitura de Teresina e do Governo do Estado. Atualmente, Nildomar era membro da Academia Piauiense de Letras e, recentemente, lançou a obra Retalhos da Memória.



Nildomar da Silveira tinha 86 anos e faleceu em decorrência de complicações da covid-19 - Foto: OAB-PI

O presidente do Tribunal de Justiça do Piauí, desembargador José Ribamar Oliveira, se solidarizou com a família e amigos de Nildomar da Silveira, e manifestou suas condolências.

O prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, também lamentou o falecimento do desembargador. “O magistrado teve carreira de relevância no judiciário piauiense, era pai do chefe da assistência jurídica da prefeitura, Sérgio Wilson Soares. O prefeito se solidariza com a família enlutada ao tempo em que manifesta condolências”, diz a nota.

A OAB-PI decretou luto oficial de três dias pelo falecimento do ex-presidente da seccional. O desembargador Nildomar da Silveira era membro honorário vitalício da Ordem no Estado. “O Piauí perde uma das suas referências morais e a OAB Piauí um dos seus maiores expoentes. Nildomar era um grande amigo e sempre nos mantivemos muito próximos. É um momento de muita tristeza e uma perda irreparável para a família, amigos e para a cultura jurídica do nosso estado”, lamentou o presidente da OAB-PI, Celso Barros Coelho Neto.

