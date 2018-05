Ex-deputado Deusimar Brito passa por cirurgia após traumatismo craniano

O ex-deputado estadual Deusimar Brito, conhecido popularmente como Tererê, passou por uma cirurgia no crânio durante a madrugada desta segunda-feira (28), confirmou o Hospital de Urgência de Teresina - HUT.

Segundo o hospital, a cirurgia foi necessária para a drenagem de um coágulo, resultado do traumatismo craniano causado pelo acidente do último sábado (26). Tererê atravessava a Avenida João XXIII, próximo à Ladeira do Uruguai, quando foi atropelado por uma motocicleta.

Foto:Reprodução/Jornal da Parnaíba



O ex-deputado foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-Samu e encaminhado para o HUT. De acordo com o hospital, o estado de saúde de Deusimar é estável e a previsão é de que ele tenha alta em até três dias.



Nayara FelizardoLucas Albano