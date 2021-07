Ex-deputado Ari Magalhães morreu aos 93 anos em São Paulo

O ex-deputado federal piauiense José Arimatéia Martins Magalhães, 93 anos, faleceu na manhã desta terça-feira (15). Ari Magalhães estava internado há um mês logo após desenvolver complicações da Covid-19, como uma infecção renal. O empresário teve o quadro de saúde agravado e faleceu no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

Ari Magalhães foi um dos fundadores da Companhia Agroindustrial Vale do Parnaíba (Comvap), na cidade de União. Foi eleito deputado federal e cumpriu o mandato entre 1995 e 1999. Na sequência buscou uma vaga ao Senado Federal, mas acabou derrotado. Ari chegou a ser cogitado para disputar o governo do Estado.

A morte levou a manifestações entre políticos e a classe empresarial. O senador Elmano Férrer afirmou que recebeu a notícia com tristeza e lembrou que o neto do ex-deputado, Alexandre Magalhães, foi secretário em sua gestão quando prefeito de Teresina.

“Recebi com tristeza a notícia do falecimento do ex-deputado, empresário e grande empreendedor Ari Magalhães. Que Deus conforte todos os amigos e familiares. Abraço especial ao seu neto Alexandre Magalhães, ex-secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, durante minha gestão como prefeito de Teresina”, escreveu o senador nas redes sociais.

