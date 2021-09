Ex-arcebispo de Teresina morre de covid-19 aos 95 anos

Dom José Freire Falcão, ex-arcebispo de Teresina, faleceu neste domingo (26) em decorrência de complicações da covid-19. O cardeal tinha 95 anos e havia sido internado no Hospital Santa Lúcia, Asa Sul de Brasília, no dia 17 deste mês após diagnóstico da doença. Segundo comunicou a Arquidiocese Brasiliense, Dom Falcão teve piora em seu quadro respiratório e renal, sendo necessária uma intubação.



Além de ex-arcebispo de Teresina, Dom Falcão também era arcebispo emérito de Brasília. Ele nasceu no dia 23 de outubro de 1925 em Ereré, no Ceará Aos 14 anos, entrou no Seminário da Prainha, em Fortaleza e em 19 de junho de 1949 foi ordenado padre. Em 1967, Dom Falcão foi feito bispo, tornando-se pastor da diocese de Limoeiro do Norte.



Foto: Arquidiocese de Brasília

Em 1971, ele se tornou arcebispo de Teresina, onde permaneceu até 1984, quando foi transferido para Brasília. Em 28 de junho de 1988 foi feito cardeal, tendo participado do funeral do Papa João Paulo II e do conclave que elegeu o Papa Bento XVI.

Por meio de nota, a Arquidiocese de Brasília lamentou a morte de Dom José Freire Falcão. “Sua ausência é sentida profundamente por toda a Arquidiocese de Brasília, amigos e fiéis pela marca indelével que Sua Excelência deixou nas numerosas obras pastorais que ensejou durante os vinte anos que governou esta Igreja Particular”, diz a nota.

A Arquidiocese de Teresina também lamentou o falecimento de Dom Falcão. Em nota, a entidade afirmou que o ex-arcebispo adotou o lema de vida "Servir na Humanidade" e destacou que foi em seu pastoreio que se deu a criação do Seminário Interdiocesano Sagrado Coração de Jesus e da Diocese de Campo Maior, que integra o Regional Nordeste IV da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).

"Na firme esperança da ressurreição expressamos nossa gratidão por todos esses anos de missão em nossa Igreja, tendo como frutos numerosas obras pastorais. Unidos em oração, rogamos ao Pai que lhe conceda a paz e o descanso eterno, como recompensa por sua vida dedicada a causa do Reino do Céu", disse a Arquidiocese de Teresina.



Ainda não foram divulgadas informações sobre o velório e sepultamento de Dom Falcão.

Com informações da Arquidiocese de Brasília

