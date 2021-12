Evento-teste: Sesapi faz busca ativa pra identificar casos de covid após a Expoapi

Considerado o primeiro evento teste do Piauí durante a pandemia, a Expoapi 2021 reuniu mis de 20 mil pessoas no Parque de Exposições de Teresina. Como protocolo pra este tipo de evento, uma parcela do público será agora monitorado pelas autoridades de saúde, que vão tentar identificar casos de infecção pelo coronavírus e mensurar os riscos e a segurança da realização de novos shows.



Dezesseis dias após o encerramento da Expoapi, a Secretaria de Saúde do Piauí (Sesapi) está fazendo a busca ativa das 500 pessoas monitoradas com o objetivo de detectar se alguma testou positivo pra covid-19 após a participação no evento. De acordo com a secretária estadual do Agronegócio e Empreendedorismo, Simone Pereira, todas elas foram testadas durante a Expoapi e vêm sendo acompanhadas desde então.



Entre as 500 pessoas monitoradas há barraqueiros, público em geral, cuidadores de animais e funcionários que trabalhavam no evento. Os detalhes de como está sendo feito este monitoramento e os resultados serão apresentados pela Seagro e Sesapi já no começo de janeiro, segundo informou Simone Pereira.

“No momento, estamos atuando em escalas, então não temos como reunir todo mundo que compõe a força tarefa montada para isto. Mas em janeiro esperamos já ter em mãos os resultados dessa busca ativa, que é o que nos dirá o nível de segurança para uma maior flexibilização para a realização de eventos de negócios no Piauí”, explicou a secretária.

A força tarefa que está atuando na busca ativa do público monitorado após a Expoapi é composta pela Sesapi, pela Seagro, pela Divisão de Vigilância Sanitária Estadual (Divisa) e pelo Laboratório Central do Piauí (Lacen), onde estão sendo processadas as amostras colhidas.

