Evento ensina pais de primeira viagem como cuidar do bebê

Futuras mães e pais estão aprendendo, durante a "I Semana Doce Espera", como cuidar do bebê que vai chegar. As atividades começaram na segunda-feira (19), quando os participantes receberam as primeiras orientações de como vai ser a sistemática do evento, que segue até sexta-feira, no auditório do Sesc Ilhotas.

"As gestantes e seus respectivos parceiros vão receber orientações sobre pré-natal, parto e nascimento e puerpério, que é o pós-parto. São compartilhamentos de informações sobre esses temas ministrados nas oficinas e práticas através da fala de profissionais renomados na área obstétrica e neonatal, explica Hellen Tyciane Santana, enfermeira e coordenadora de Educação em Saúde e Cuidado Terapêutico do Sesc Ilhotas.

Segundo a enfermeira, o curso conta com oficinas e talk-shows com temas voltados para todas as fases do processo gestacional. Ela espera uma boa participação de gestantes e papais, pois o auditório dispõe de 60 lugares e a inscrição é apenas 1 kg de alimento não perecível, que será destinado ao Programa Mesa Brasil.

Afra Nascimento acredita com os ensinamentos terá mais segurança com seu bebê. (Foto: Jailson Soares/O Dia)

No primeiro dia do curso, foi realizada a oficina Maternidade em Movimento – dança para gestantes e companheiros (as), desenvolvendo a sensibilidade para a escuta do corpo grávido para gestantes a partir de 15 semanas de gestação. A oficina foi ministrada pela Professora Ellem Wilfa. Logo em seguida, aconteceu uma conversa sobre o processo gestacional, pré-natal odontológico e a importância da atividade física na gestação.

Nesta quarta-feira (21), a programação segue das 17h às 18h com a oficina de técnicas de relaxamento para casais grávidos, de forma a ajudar as gestantes com mais de 15 semanas na gestação e pós-parto. Será ministrado pela biomédica acupunturista Marta Gomes. Já das 18h30 às 21h acontece o Talk-show: Humanização do parto e nascimento, com orientações sobre a Resolução Normativa 398/2016, da Agência Nacional de Saúde Suplementar; tipos de parto; como montar um plano de parto. O momento será mediado pela enfermeira obstétrica Lauryanna Queiroz, pela médica obstetra Ana Maria e pela doula e advogada Helflida Esperança.

Já no último dia, sexta-feira (23), das 18h às 21h, ocorre uma conversa sobre os primeiros cuidados com a puérpera e o bebê; aspectos psicológicos envolvidos no puerpério; amamentação e os desafios e possibilidades no retorno ao trabalho.

A futura mamãe Afra Nascimento, que está no sétimo mês de gestação, elogiou a iniciativa do Sesc Piauí. "Isso é muito bom, essas orientações para quem vai ter o primeiro filho, de como lidar com o bebê, os cuidados que devemos ter. Com essas informações, com certeza, teremos mais segurança na hora de cuidar de nosso bebê", disse.

A atividade idealizada pelo Sesc Piauí integra a campanha Agosto Dourado, que debate, promove e estimula temas sobre empoderamento de pais e mães e o aleitamento materno, especialmente nos primeiros anos de vida dos bebês.

