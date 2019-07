Evento de moda abordará o marketing digital para pequenos negócios

Na quarta-feira (31), o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, Sebrae no Piauí, realizará o Fashion Experience Digital. O evento acontecerá na sede da instituição, em Teresina, a partir das 16h00. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no site www.pi.sebrae.com.br.

O objetivo do Sebrae Fashion Experience Digital é apresentar ao público as novas tendências que pautam a relação do consumidor com a moda. No evento serão discutidos novos modelos de negócios do segmento de moda, vendas, relacionamento com o cliente e o poder do marketing digital para o setor.



"As marcas com e-commerce bem estruturado se conectam mais facilmente com seu público ideal. Essa edição do Fashion Experience trabalhará temas do universo do marketing digital com o objetivo de capacitar o público para usar todos os recursos digitais disponíveis para potencializar os resultados do negócio. O evento será composto por palestras, oficinas e case de sucesso”, afirma o diretor técnico do Sebrae no Piauí, Delano Rocha.

A programação conta com palestras de diversos especialistas que irão desmistificar a utilização do marketing digital. Os profissionais que compartilharão conhecimento no evento são: Tiago Souza Motta, Fernando Kimura e Raphael Lassance. Tiago Souza Motta ministrará a palestra Três Estratégias de Vídeo para Começar Agora. O profissional é formado em Publicidade e Propaganda e pós-graduado em Imagens e Culturas Midiáticas. Ele é sócio fundador da Stalo Comunicação, onde trabalhou como diretor de criação. Atualmente é diretor de conteúdo da Buffalo Digital, empresa de produção de conteúdo com foco em vídeos.

A palestra Marketing do Futuro será proferida por Fernando Kimura. Ele é formado em administração de empresas com ênfase em marketing, com especialização em marketing digital, neuromarketing, e qualidade em serviços pelo Disney Institute – EUA. Atuou no setor de marketing para pequenas e médias empresas da Microsoft Brasil, e no marketing da Oracle para a América Latina.

Já Raphael Lassance fará palestra com o tema: Growth Hacking: Cresça Rápido ou Afunde Lentamente. Lassance é cofundador da Growth Team, empreendedor com mais de 18 anos de experiência em projetos digitais. É referência no Growth Hacking nacional, eleito um dos melhores profissionais de mídias sociais do Brasil pela Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, ABCOMM.

Da Redação