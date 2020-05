O Sistema O Dia realiza, nesta terça-feira (05), a live ‘Etiqueta no uso do Whatsapp para Negócios e Relacionamentos Pessoais’, a partir das 19h, no perfil do Instagram do @sistemaodia. A live será realizada pela consultora e diretora da RL Executive Coach & Associados, Renata Lourdes, que reforça a importância de como devemos nos portar de uma forma eficaz ao utilizar esse aplicativo.

Segundo ela, o WhatsApp tem permitido estreitar as relações, tanto pessoais como profissionais, mas é necessário que o indivíduo tenha consciências de algumas regras para garantir uma boa interpretação de texto e de ideias. “Na live teremos dois momentos, onde traremos exemplos práticos para o cotidiano, assim como repassaremos algumas dicas importantes para o contexto da empresa em si”, frisa.



A live será realizada pela consultora e diretora da RL Executive Coach & Associados, Renata Lourdes - Foto: Arquivo Pessoal



Durante a live também serão abordados temas como ‘áudios’, ‘forma de escrita’ e ‘abordagem’. Renata Lourdes explica que é preciso conhecer o perfil do outro para determinar a melhor abordagem. Além disso, é importante também utilizar a ferramenta como uma forma de abrir nossos canais de relação e interação, não de inimizades.

“O Whatsapp é um canal que vem para nos beneficiar, não para trazer mais afronta, então nada de cobrar da pessoa que ela está online mas não viu e respondeu a mensagem. Temos que deixar sempre o canal aberto para as conexões futuras”, acrescenta.

A consultora ainda acrescenta que durante a live será tratado sobre as relações de trabalho e como empresas e profissionais devem usar essa ferramenta para agregar à rotina produtiva, respeitando sempre os horários e as relações.

“Hoje o Whatsapp tem trazido grandes ganhos para as relações empresariais, não só para o nosso contato direto com o cliente externo para fechar negócios, vender, aplicar uma pesquisa de satisfação, mas também para contribuir com a comunicação interna das organizações”, ressalta a consultora.

Outro assunto que será apresentado na live de hoje são as quatro ações importantes da televenda: prospecção, venda, pré-venda e pós-venda.

Isabela Lopes, do Jornal O Dia